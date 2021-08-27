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Beşiktaş Can Bozdoğan transferini resmen açıkladı

27.08.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki Can Bozdoğan'ı transfer etti.

Beşiktaş Can Bozdoğan transferini resmen açıkladı

Son şampiyonlar Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi öncesi kadro derinliğini genişletmek daha da güçlendirmek istiyor. Son olarak Michy Batshuayi transferini bitiren Beşiktaş bu kez yerli transfer hamlesi yaptı ve Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı.

Can Bozdoğan'ı Schalke'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirdi.

Futbol kariyerine Köln'de başlayan Can Bozdoğan, geçtiğimiz sezon Schalke'ye transfer oldu ve sezonu Schalke U19 Takımı'nda geçirdi. Almanya U15, U16, U17, U18, U19 ve U20 Takımları'nda da forma giyen Can Bozdoğan merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor.


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