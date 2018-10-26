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Beşiktaş Dedryck Boyata ile ilgileniyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.10.2018 15:11 | Son Güncelleme

İskoç basını, Beşiktaş hakkında gündem yaratacak bir transfer iddiasında bulundu. The Scotsman gazetesi, Siyah Beyazlılar'ın Celtic forması giyen Dedryck Boyata'yla yakından ilgilendiğini yazdı.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında çıktığı üçüncü maçta Genk'e 4-2 yenilerek büyük bir şok yaşayan Beşiktaş'la ilgili İskoç basını flaş bir iddia ortaya attı.

Beşiktaş'tan sürpriz

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Adı daha önce Fenerbahçe için de geçen Celtic'in stoperi Dedryck Boyata'nın Siyah Beyazlılar'a transfer olabileceği belirtildi.

Adı daha önce Fenerbahçe için de geçen Celtic'in stoperi Dedryck Boyata'nın Siyah Beyazlılar'a transfer olabileceği belirtildi.
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İskoçya'da yayım yapan The Scotsman gazetesi, haberi "Türk devi Celtic'in oyuncusuna gözünü dikti" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

İskoçya'da yayım yapan The Scotsman gazetesi, haberi "Türk devi Celtic'in oyuncusuna gözünü dikti" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
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Domagoj Vida'ya Al Ittihad'dan geldiği iddia edilen 10 milyon euroluk teklifin hatırlatıldığı haberde Kara Kartal'ın Boyata için girişimlere başlayabileceği yazıldı.

Domagoj Vida'ya Al Ittihad'dan geldiği iddia edilen 10 milyon euroluk teklifin hatırlatıldığı haberde Kara Kartal'ın Boyata için girişimlere başlayabileceği yazıldı.
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Gazeteye göre Beşiktaş yönetimi, Vida'nın takımdan ayrılması durumunda yerine Belçikalı stoperi düşünüyor.

Gazeteye göre Beşiktaş yönetimi, Vida'nın takımdan ayrılması durumunda yerine Belçikalı stoperi düşünüyor.
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Sözleşmesi 2019 yazında sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu, ocak ayından itibaren istediği kulüple transfer görüşmesi yapabilecek.

Sözleşmesi 2019 yazında sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu, ocak ayından itibaren istediği kulüple transfer görüşmesi yapabilecek.
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Boyata için harekete geçmeye hazırlandığı ifade edilen Siyah Beyazlılar'ın oyuncuyu yaz transfer döneminde bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma şansı da bulunuyor. (FANATİK)

Boyata için harekete geçmeye hazırlandığı ifade edilen Siyah Beyazlılar'ın oyuncuyu yaz transfer döneminde bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma şansı da bulunuyor. (FANATİK)
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Anahtar Kelimeler:
Dedryck Boyata Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi celtic

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