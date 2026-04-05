Beşiktaş derbisinde Domenico Tedesco’nun tüm planlarını alt üst eden sakatlık!

Kadıköy'deki dev derbinin henüz başında Fenerbahçe cephesinde şok bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı Marco Asensio, Beşiktaş karşısında mücadelenin 21. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

ASENSİO ŞOKU: 21 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

Maça ilk 11'de başlayan ve hücum hattının en önemli kozlarından biri olan Marco Asensio, oyunun hemen başında yaşadığı bir sakatlık sonrası kenara değişiklik işareti yaptı. Sağlık heyetinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemeyen İspanyol yıldız, henüz 21. dakikada yerini Brezilyalı tecrübe Fred’e bıraktı.

HAMLE GECİKMEDİ: SAHNE FRED’İN!

Domenico Tedesco, Asensio'nun beklenmedik vedası sonrası orta sahayı sağlama almak adına Fred hamlesini yaptı. Sakatlıktan yeni dönen ve bu maçta "joker" olarak kulübede bekletilen Fred, taraftarın yoğun tezahüratları eşliğinde sahaya ayak bastı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ÇIKTI!

Marco Asensio oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.