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Beşiktaş, Enes Ünal'ın peşinde!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.07.2018 10:26 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta forvet transferi için Şenol Güneş'in isteği üzerine rotayı Enes Ünal'a kırdı. İspanyol ekibine kiralık teklifinde bulunan Beşiktaş, beklemeye geçti.

Beşiktaş, Enes Ünal'ın peşinde!

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor... Kartal forvet transferi için arayışlarını sürdürürken yönetim Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine rotayı Villarreal'de oynayan Enes Ünal'a çevirdi.

Bu oyuncunun kiralanması için İspanyol kulübüne teklif yapan yönetim gelecek olan cevaba odaklandı.

ESKİ ÖĞRENCİSİ
Şenol Güneş'in Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Enes Ünal'ın Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği ve gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bu transferi büyük bir gizlilik içinde sürdürdüğü ve genç golcü Enes Ünal için şartları sonuna kadar zorladığı gelen bilgiler arasında... (Takvim)


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Anahtar Kelimeler:
enes ünal Beşiktaş villarreal

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