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Beşiktaş Fabri için Fulham'la anlaştı! Yeni hedef Bursaspor'dan Harun Tekin

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.07.2018 18:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş, İngiliz ekibi Fulham ile Fabri'nin transferi için anlaşırken İspanyol kalecinin alternatifini belirledi. Beşiktaş, Fabri'yi Fulham'a 6 milyon euroya sattıktan sonra Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin'e teklifte bulunacak.

Beşiktaş Fabri için Fulham'la anlaştı! Yeni hedef Bursaspor'dan Harun Tekin

Beşiktaş, kaleci Fabri için Fulham ile 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, Fabri'nin yerini yerli kaleciyle doldurmak istiyor. İlk hedef Bursasporlu Harun Tekin.

Habertürk'ten Kartal Yiğit'in özel haberine göre; Beşiktaş, bir süredir Fabri'nin transferi için görüştüğü Premier Lig takımlarından Fulham ile anlaşmaya vardı. İngiliz ekibi, Beşiktaş'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Siyah-beyazlılar, Fabri'nin yerini yerli kaleciyle doldurmak istiyor. İlk hedef Bursasporlu Harun Tekin. Bursaspor'dan olumsuz yanıt gelmesi halinde Tolga Zengin ve Utku Yuvakuran ile devam edilecek.

BONSERVİSSİZ GELDİ, 6 MİLYON EUROYA GİDİYOR!

Deportivo altyapısından yetişen İspanyol futbolcui 2009 yılında Real Valladolid'e transfer olmuştu. 2010 yılında Recrativo Huelva'ya kiralık olarak gönderilen Fabri, 2011 yılında bonservissiz olarak Real Betis'in yolunu tuttu. Deneyimli file bekçisi, 2013 yılında Deportivo La Coruna'ya yine bonservissiz olarak dönmüştü. Burada gösterdiği performansla dikkatleri çeken tecrübeli file bekçisi, 2016 yazında Beşiktaş'a bonservissiz olarak transfer olmuştu. Beşiktaş, Fabri'nin kulübüne para kazandırdığı tek kulüp olacak.

İspanyol kaleci, ilk sezonunda toplamda 44 maçta forma giymiş ve kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynamıştı. 30 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon da 34'ü lig olmak üzere 43 maçta oynamıştı. Beşiktaş'ta geçen sezon boyunca tüm maçlarda forma giyen tek oyuncu Fabri'ydi. İspanyol kaleci, 34 karşılaşmada da şans bulurken 3 bin 60 dakikayla istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.

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