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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi saat kaçta oynanacak?

28.04.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman? sorusunun yanıtı Spor Toto Süper Lig 36. hafta programının açıklanması ile yanıt buldu. Futbolseverler konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi saat kaçta oynanacak? İşte detaylar...

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi saat kaçta oynanacak?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin ne zaman, saat kaçta oynanacağı Spor Toto Süper Lig 36. hafta programının açıklanması ile belli oldu. Futbolseverler, internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi saat kaçta oynanacak? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs 2022 Pazar günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacağı açıklandı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi saat kaçta oynanacak?

İşte Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. hafta müsabaka programı:

6 Mayıs Cuma

20.00 Atakaş Hatayspor - Trabzonspor
20.00 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor

7 Mayıs Cumartesi

16.00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe
19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray
19.00 Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor

8 Mayıs Pazar

16.00 Altay - GZT Giresunspor
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
18.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

9 Mayıs Pazartesi

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor

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Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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