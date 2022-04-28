Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin ne zaman, saat kaçta oynanacağı Spor Toto Süper Lig 36. hafta programının açıklanması ile belli oldu. Futbolseverler, internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi saat kaçta oynanacak? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs 2022 Pazar günü oynanacak.
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacağı açıklandı.
İşte Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. hafta müsabaka programı:
6 Mayıs Cuma
20.00 Atakaş Hatayspor - Trabzonspor
20.00 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor
7 Mayıs Cumartesi
16.00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe
19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray
19.00 Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor
8 Mayıs Pazar
16.00 Altay - GZT Giresunspor
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
18.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
9 Mayıs Pazartesi
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor
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