Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin ne zaman, saat kaçta oynanacağı Spor Toto Süper Lig 36. hafta programının açıklanması ile belli oldu. Futbolseverler, internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi saat kaçta oynanacak? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs 2022 Pazar günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacağı açıklandı.

İşte Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. hafta müsabaka programı:

6 Mayıs Cuma

20.00 Atakaş Hatayspor - Trabzonspor

20.00 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor

7 Mayıs Cumartesi

16.00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe

19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray

19.00 Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor

8 Mayıs Pazar

16.00 Altay - GZT Giresunspor

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

18.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

9 Mayıs Pazartesi

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor

