Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin ne zaman, saat kaçta oynanacağı Spor Toto Süper Lig 36. hafta programının açıklanması ile belli olmuştu. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalar açıklandı. Maçı, Arda Kardeşler yönetecek. Futbolseverler, internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs 2022 Pazar günü oynanacak.
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacağı açıklandı.
İşte Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. hafta müsabaka programı:
6 Mayıs Cuma
20.00 Atakaş Hatayspor - Trabzonspor
20.00 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor
7 Mayıs Cumartesi
16.00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe
19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray
19.00 Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor
8 Mayıs Pazar
16.00 Altay - GZT Giresunspor
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
18.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
9 Mayıs Pazartesi
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor
Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.
Arda Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.
Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır.
İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.
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