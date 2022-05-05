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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda?

05.05.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Spor Toto Süper Lig 36. hafta programında oynanacak karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler oldu. Futbolseverler konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin ne zaman, saat kaçta oynanacağı Spor Toto Süper Lig 36. hafta programının açıklanması ile belli olmuştu. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalar açıklandı. Maçı, Arda Kardeşler yönetecek. Futbolseverler, internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs 2022 Pazar günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacağı açıklandı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi saat kaçta oynanacak?

İşte Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. hafta müsabaka programı:

6 Mayıs Cuma

20.00 Atakaş Hatayspor - Trabzonspor
20.00 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor

7 Mayıs Cumartesi

16.00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe
19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray
19.00 Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor

8 Mayıs Pazar

16.00 Altay - GZT Giresunspor
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
18.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

9 Mayıs Pazartesi

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor

beşiktaş fenerbahçe

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Arda Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır.

İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İki takım içinde şampiyonluk şansı bitmiş bu yüzden bu derbi maçı değil ancak hazırlık maçı olur

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