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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig BJK - FB derbi maçı şifreli mi?

08.05.2022 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Süper Lig 36. haftasında nefesleri kesecek mücadelelerden biri olacak. Karşılaşmanın hakemi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Derbiyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Futbolseverler maça ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Şifreli mi? İşte BJK - FB derbi maçı ile ilgili detaylar...

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig BJK - FB derbi maçı şifreli mi?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi, Vodafone Park'ta oynanacak. Futbolseverler, Arda Kardeşler'in yöneteceği derbiyi heyecanla bekliyor. İnternette maça ilişkin araştırma yapılıyor. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? Şifreli mi? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs 2022 Pazar (bugün) saat 19:00'da Vodafone Park'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi Beinsports 1 kanalında naklen yayınlanacak.

beşiktaş fenerbahçe

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Arda Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır.

İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

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