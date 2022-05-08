Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig BJK - FB derbi maçı şifreli mi?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi, Vodafone Park'ta oynanacak. Futbolseverler, Arda Kardeşler'in yöneteceği derbiyi heyecanla bekliyor. İnternette maça ilişkin araştırma yapılıyor. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? Şifreli mi? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs 2022 Pazar (bugün) saat 19:00'da Vodafone Park'ta oynanacak.
Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi Beinsports 1 kanalında naklen yayınlanacak.
Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.
Arda Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.
Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır.
İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.
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