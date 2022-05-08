Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi hayret veren '150' olayı!

Beşiktaş, sezonun son derbisinde sahasında ezeli rakibi F.Bahçe'yi ağırlayacak. Bu akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve maçı Arda Kardeşler yönetecek. Ligin 35. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı ekip; 14 galibiyet ve 12 beraberlikle 54 puan topladı. İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalayan F.Bahçe ise 20 galibiyet ve 8 beraberlikle 68 puan elde etti. Ev sahibi Beşiktaş, Avrupa şansını, F.Bahçe de lig ikinciliğini sürdürmek için kazanmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Siyah-beyazlılar, derbi öncesi en büyük sıkıntıyı savunmada yaşıyor. Siyahbeyazlı ekipte cezalı oyuncular Rosier ile Montero, bugün forma giyemeyecek. Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden ve bir sakatlığı bulunan Hırvat oyuncu Vida da henüz İstanbul'a dönmedi. Gökhan Töre ve Mehmet Topal da sakatlıkları sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmeyecek. Beşiktaş için sevindirici haber ise Can Bozdoğan ile Umut Meraş'tan geldi. İki futbolcu da cuma gününden itibaren takım çalışmalarına katıldılar.

150 SAYISI DİKKAT ÇEKTİ

Ezeli rakipler 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 131 kez karşı karşıya geldi. F.Bahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı,43 maç berabere bitti. İki ekip de birbirlerine 150'şer gol attı.



