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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? Maçın hakemi kim?

08.05.2022 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Futbolseverler konuya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği Beşiktaş Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? Maçın hakemi kim?

Beşiktaş Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı Spor Toto Süper Lig 36. hafta programının açıklanması ile belli olmuştu. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalar da geçtiğimiz günlerde açıklandı. Maçı, Arda Kardeşler yönetecek. Futbolseverler, internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? Maçın hakemi kim? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs 2022 Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi Beinsports 1 kanalında naklen yayınlanacak.

beşiktaş fenerbahçe

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Arda Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır.

İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.


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Arda Kardeşler Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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