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Beşiktaş forvet hattını Papiss Cisse ve Chuba Akpom ile güçlendiriyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.07.2020 20:42 | Son Güncelleme

Burak Yılmaz'ın, Fransa'nın Lille kulübüne gitmesinin ardından forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ihtimalini de düşünerek en az iki tane kaliteli forvete imza attırmak istiyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlılar iki isimle anlaştı: Papiss Cisse ve Chuba Akpom.

Beşiktaş forvet hattını Papiss Cisse ve Chuba Akpom ile güçlendiriyor

Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki futbolcunun takım arkadaşı; geride kalan sezonun Sörloth'tan sonra en çok gol atan futbolcusu olan Papiss Cisse'yi de kaptı. Beşiktaş ayrıca PAOK forması giyen 24 yaşındaki Chuba Akpom ve kulübü ile de anlaştı.

Bir süredir Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse ile ilgilenen Beşiktaş, oyuncunun kulübüyle sözleşmesinin sona ermesiyle ilk olarak bu transferi bitirdi. 35 yaşındaki Senegalli golcü ile imza aşamasına gelindi. Cisse için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, imza parası karşılığı tecrübeli golcüye formayı giydirecek. Cisse bu sezon ligde 32 maçta 22 gol, 1 asistle oynadı. Gol krallığı yarışında da ikinci oldu.

İKİNCİ BOMBA AKPOM; FENERBAHÇE DE PEŞİNDE

Kartal'ın ikinci bombası ise Chuba Akpom olacak. Yunanistan ekibi PAOK'ta forma giyen 24 yaşındaki İngiliz golcü ile el sıkışıldı. Hatta kulübü ile de her konuda anlaşma sağlandığı bildirildi. Bir süredir Fenerbahçe'nin de gündeminde olan 1.86 boyundaki Akpom'un 2 milyon euroya transfer olacağı iddia edildi. Önümüzdeki sezon yabancı sayısının serbest olması üzerine 2 yeni takviye yapacak olan Beşiktaş'ta Güven Yalçın da rotasyonun içinde yer alacak. Akpom, aralarında Arsenal'in de bulunduğu 8 farklı takımda oynadı. (Akşam)

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