Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle! BJK GS maçı CBC Sport'tan canlı izlenir mi?

Beşiktaş ile Galatasaray derbisi merakla takip ediliyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ve Fatih Terim'li Galatasaray arasındaki mücadelenin ayrıntıları merak ediliyor. Peki BJK GS maçı CBC Sport'tan canlı izlenir mi?
Süper Lig'in 10. haftasında futbolseverleri dev bir maç bekliyor olacak. Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamamış olan son şampiyon Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde namağlup konumda bulunan Galatasaray'ı misafir edecek. Maçın ilk 11'leri de merak konusu oldu.
BEŞİKTAŞ: Rosier, Necip, Ersin, Vida, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Batshuayi.
GALATASARAY: Diagne, Muslera ,Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu.
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