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Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle! BJK GS maçı CBC Sport'tan canlı izlenir mi?

25.10.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı sürerken Beşiktaş ile Galatasaray derbisi merakla bekleniyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Fatih Terim'li Galatasaray'ı devirmek istiyor ve yükselişe geçmenin planlarını yapıyor. Maç hakkındaki ayrıntılar ise merak ediliyor. Peki BJK GS maçı CBC Sport'tan canlı izlenir mi? İşte Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izleme...

Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle! BJK GS maçı CBC Sport'tan canlı izlenir mi?

Beşiktaş ile Galatasaray derbisi merakla takip ediliyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ve Fatih Terim'li Galatasaray arasındaki mücadelenin ayrıntıları merak ediliyor. Peki BJK GS maçı CBC Sport'tan canlı izlenir mi?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLENİR Mİ?

  1. haftanın kapanış mücadelesi olacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı şekilde yayınlanacak.

Süper Lig'in 10. haftasında futbolseverleri dev bir maç bekliyor olacak. Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamamış olan son şampiyon Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde namağlup konumda bulunan Galatasaray'ı misafir edecek. Maçın ilk 11'leri de merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Rosier, Necip, Ersin, Vida, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Batshuayi.

GALATASARAY: Diagne, Muslera ,Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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