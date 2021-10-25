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Beşiktaş-Galatasaray maçında ilginç gol detayı

25.10.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sergen Yalçın yönetiminde geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, bu akşam derbide Galatasaray'ı konuk ediyor. Geçen sezon şampiyonluğu bir golle kaçıran Fatih Terim'in öğrencileri Dolmabahçe'de kazanıp sıralamada rakibini geride bırakmak istiyor. Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde dikkat çeken bir detay söz konusu...

Beşiktaş-Galatasaray maçında ilginç gol detayı

Saat 20:00'de başlayacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Dev derbi öncesinde Beşiktaş ile Galatasaray 17 puan topladı. Beşiktaş, son iki resmi maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Önce Başakşehir'e mağlup olan Beşiktaş daha sonra da Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu.

Galatasaray ise Süper Lig'e kötü başlamasına rağmen son haftalarda durumu toparladı. Göztepe, Çaykur Rizespor ve Konyaspor maçlarından 9 puan çıkaran Fatih Terim'in öğrencileri UEFA Avrupa Ligi'nde de Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek morallendi.

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÖNDE!

İki takım arasında oynanan son 10 maçta Beşiktaş'ın üstünlüğü göze çarpıyor. Geçen sezon oynanan ilk maçı Beşiktaş, 2-0 kazanmıştı. Josef de Souza ve N'koudou'nun golleriyle galibiyete uzanan Beşiktaş, ligin ikinci devresindeki maçı 3-1 kaybetmişti. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 maçta 5 kez Beşiktaş galip gelirken iki maç berabere bitti. 3 maçı da Galatasaray kazandı.

YERLİLERDEN SADECE ARDA TURAN!

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 maçta goller genelde yabancı futbolculardan geldi.Son 10 maçta Galatasaray adına Beşiktaş derbisinde gol atan iki yerli futbolcu var. Bunlardan biri Arda Turan diğeri de Eren Derdiyok. Arda Turan, geçen sezon Galatasaray'ın 3-1 kazandığı derbide sonradan oyuna girip golünü atmıştı. Galatasaray adına Beşiktaş'a son 10 maçta gol atan diğer yerli futbolcu ise Eren Derdiyok. Eren, 2016'da oynanan ve 2-2 biten maçta sarı kırmızılıların ilk golünü atmıştı.

CENK TOSUN VE UMUT NAYİR...

Beşiktaş adına da Cenk Tosun, aynı maçta skoru eşitleyen golü kaydetmişti. Abdullah Avcı döneminde Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçta sahneye çıkan Umut Nayir, Caner Erkin'in ortasında takımına galibiyet golünü getirmişti. Bu dört oyuncu arasında hala takımlarında devam eden sadece Arda Turan var. Deneyimli oyuncu bugünkü derbide sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak.

24.09.2016 - Eren Derdiyok

24.09.2016 - Cenk Tosun

27.10.2019 - Umut Nayir

8.05.2021 - Arda Turan


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