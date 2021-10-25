SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş-Galatasaray maçında penaltı kaçtı!

Beşiktaş-Galatasaray maçında penaltı kaçtı!

25.10.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan Beşiktaş-Galatasaray derbisi ile sürdü. Karşılaşmanın son anlarına girilirken Vida'nın eline çarpan top sonrası karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. İşte o anlar...

Beşiktaş-Galatasaray maçında penaltı kaçtı!
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de heyecan Beşiktaş Galatasaray mücadelesi ile sürdü. Heyecan kat sayısı yüksek karşılaşmada tabela 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğünü gösterirken ve karşılaşmanın son bölümüne girilirken, konuk ekip Galatasaray penaltı kazandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top Domagoj Vida'nın eline çarptığı gerekçesiyle Fırat Aydınus 79. dakikada penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed Beşiktaş kalecisi Ersin'i aşamadı.

İşte o pozisyon...

0x0-spor-haberi-galatasaray-besiktas-karsisinda-penalti-kazandi-iste-o-pozisyon-1635187825700

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldıe-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Beşiktaş, Galatasaray'ı devirdi!Beşiktaş, Galatasaray'ı devirdi!
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elçiliklerden art arda açıklama: Geri adım attılar

Elçiliklerden art arda açıklama: Geri adım attılar

EPGİS duyurdu: Benzine 44 kuruş zam

EPGİS duyurdu: Benzine 44 kuruş zam

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu çatlağı!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu çatlağı!

Vitor Pereira'nın yerine tanıdık isim!

Vitor Pereira'nın yerine tanıdık isim!

Cüneyt Çakır'a astronomik teklif!

Cüneyt Çakır'a astronomik teklif!

Dev derbi öncesi ilginç detay!

Dev derbi öncesi ilginç detay!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

İşte şifresiz yayınlanacak Avrupa maçları

İşte şifresiz yayınlanacak Avrupa maçları

Taliban katliam yapıyor!

Taliban katliam yapıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.