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Beşiktaş Gyasi ile 3 yıllık anlaşma sağladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.06.2020 22:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş'la adı sık sık anılan Ganalı Edwin Gyasi için ülkesinden transfer iddiası geldi.

Beşiktaş Gyasi ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Beşiktaş'la adı sık sık anılan Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi'nin, Siyah-Beyazlılarla 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Kariyerine CSKA Sofya takımında devam eden 28 yaşındaki oyuncunun, bu yaz Beşiktaş'ın önemli hedeflerinden biri olacağı öngörülüyordu.

Gana basınının iddiasına göre, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Gyasi'nin takıma enerji getireceğini düşünüyor.

Edwin Gyasi'nin takımıyla sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor. Ganalı yıldızın 1 Temmuz'dan itibaren Beşiktaş'la 3 yıllık anlaşmaya vardığının açıklanması bekleniyor.

"BEŞİKTAŞ BÜYÜK KULÜP"

Daha önce Beşiktaş'ta oynamanın rüya gibi olacağını açıklayan kanat oyuncusu; "Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Şu an için transfer hakkında bir şey söyleyemem. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

Edwin Gyasi, geçtiğimiz sezon takımı CSKA Sofya ile 22 lig maçına çıktı. Ganalı kanat oyuncusu bu maçlarda takımına 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. (Sporx)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İyi oyuncu bu kanat forvet iyi güçlü bir oyuncu
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