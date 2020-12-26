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Beşiktaş hız kesmiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.12.2020 15:42 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 28 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş hız kesmiyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda futbolcular, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Isınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başlayan antrenman, pas, 5'e 2, ayak tenisi, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları ile sürdü. İdman, yarı sahada uygulanan taktik programının ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: DHA

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