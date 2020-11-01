SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ın 37'lik delikanlısı Atiba, Malatyaspor maçının ardından konuştu

Beşiktaş'ın 37'lik delikanlısı Atiba, Malatyaspor maçının ardından konuştu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.11.2020 21:20 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı futbolcu Atiba, Yeni Malatyaspor maçının ardından konuştu.

Beşiktaş'ın 37'lik delikanlısı Atiba, Malatyaspor maçının ardından konuştu

Beşiktaşlı futbolcu Atiba, Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Malatyaspor karşısında savaşarak oynadıklarını ifade eden Atiba, "Maça iyi başladık. İlk dakikadan itibaren 3 puanı arzuladık. Takım oyununu iyi oynadık. Savaştık. Daha erken bitirebilirdik maçı. Maçın sonuna kadar baskın olan taraf bizdik. Galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz" dedi.

Larin'in performansını da yorumlayan Atiba, "Cyle için mutluyum. İyi ve çok çalışıyor. Meyvelerini alıyor. Hepimiz birbirimize destek oluyoruz. Gol attığı için mutluyum ama daha büyük mutluluğum kazandığımız için..." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAstrolog ve doğa bilimcilerin depremden saatler önce yaptıkları tahminler tüyler ürpertti!Astrolog ve doğa bilimcilerin depremden saatler önce yaptıkları tahminler tüyler ürpertti!
Sergen Yalçın, 10 numarayı belirlediSergen Yalçın, 10 numarayı belirledi
İşte Sivasspor'un muhtemel 11'iİşte Sivasspor'un muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Depremde can kaybı yükseliyor
Depremde can kaybı yükseliyor
'AKUT ile görüştük ve...'
'AKUT ile görüştük ve...'
Onyekuru geri dönüyor! Yılın transferi...
Onyekuru geri dönüyor! Yılın transferi...
Ozan Tufan, İngiliz devine transfer oluyor!
Ozan Tufan, İngiliz devine transfer oluyor!
Beşiktaş gözünü zirveye dikti! Kritik 3 puan...
Beşiktaş gözünü zirveye dikti! Kritik 3 puan...
Manchester City transferi bitirdi
Manchester City transferi bitirdi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
CANLI | Denizlispor - Beşiktaş
CANLI | Denizlispor - Beşiktaş
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Türkiye'ye geri dönüyor! İşte o takım...
Türkiye'ye geri dönüyor! İşte o takım...
Beşiktaş'ta büyük şok! 6 milyon euro istiyorlar...
Beşiktaş'ta büyük şok! 6 milyon euro istiyorlar...
Beşiktaş'ta Vida evine dönüyor
Beşiktaş'ta Vida evine dönüyor
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Konya ve gençlerbirliğine yenilen bir BJK den kimse bişey beklemesin, bugünki maçdan keyf alan bi allahın kulu varmıdır. şansa bi gol, tamam hepsi bu.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın geleceği aydınlık
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı yorumu
Sergen Yalçın: Bize biraz zaman verin
Sergen Yalçın olumlu konuştu
Beşiktaş'ın son haftalardaki flaş ismi Larin'den umut veren açıklama
Beşiktaş'ın flaş golcüsü Larin konuştu
Beşiktaş'ın 37'lik delikanlısı Atiba, Malatyaspor maçının ardından konuştu
Atiba'dan Malatyaspor maçı hakkında değerlendirme
Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları Beşiktaşlı taraftarları mutlu etti
Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaşlı taraftarları sevindiren mesaj
ÖZET| Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: 1-0
Beşiktaş gözünü zirveye dikti! Kritik 3 puan...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.