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Beşiktaş'ın Ajax maçı kadrosu açıklandı

23.11.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Ajax maçı kadrosu açıklandı
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş 'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda cezalı olan Josef, sakatlığı süren Gökhan Töre ve kadro dışı kalan Nsakala yer almadı.

Kaleciler: ERSİN DESTANOĞLU, MERT GÜNOK

Savunma: VALENTIN ROSIER, RIDVAN YILMAZ, FRANCISCO MONTERO, DOMAGOJ VIDA, WELINTON SOUZA, UMUT MERAŞ

Orta Saha: MEHMET TOPAL, MIRALEM PJANIC, RACHID GHEZZAL, KEVIN NKOUDOU, SALIH UÇAN, KENAN KARAMAN, NECİP UYSAL, OĞUZHAN ÖZYAKUP, CAN BOZDOĞAN, ALEX TEIXEIRA, ATIBA HUTCHINSON

Forvet: CYLE LARIN, MICHY BATSHUAYI

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Futbol Kulübü
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