Beşiktaş'ın Ajax maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş 'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda cezalı olan Josef, sakatlığı süren Gökhan Töre ve kadro dışı kalan Nsakala yer almadı.
Kaleciler: ERSİN DESTANOĞLU, MERT GÜNOK
Savunma: VALENTIN ROSIER, RIDVAN YILMAZ, FRANCISCO MONTERO, DOMAGOJ VIDA, WELINTON SOUZA, UMUT MERAŞ
Orta Saha: MEHMET TOPAL, MIRALEM PJANIC, RACHID GHEZZAL, KEVIN NKOUDOU, SALIH UÇAN, KENAN KARAMAN, NECİP UYSAL, OĞUZHAN ÖZYAKUP, CAN BOZDOĞAN, ALEX TEIXEIRA, ATIBA HUTCHINSON
Forvet: CYLE LARIN, MICHY BATSHUAYI
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