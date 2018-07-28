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Beşiktaş'ın B36 Torshavn ile oynayacağı maçın bilet fiyatları belli oldu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.07.2018 15:01 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında 2 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’da Vodafone Park’ta Fareo Adaları temsilcisi B36 Torshavn’ı ağırlayacak olan Beşiktaş, maçın biletlerinin pazartesi günü satışa çıkacağını açıkladı.

Beşiktaş'ın B36 Torshavn ile oynayacağı maçın bilet fiyatları belli oldu!

Beşiktaş ile Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının bilet fiyatları belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta 2 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak müsabakanın biletleri, 30 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da satışa çıkarılacak.

Karşılaşma için tribünlerde 1. kategori 245, 2. kategori 225, 3. kategori 205, 4. kategori 195, 5. kategori 165, 6. kategori 150, 7. kategori 100 ve 8. kategori biletleri 90 liradan satışa sunulacak. VIP tribünü ve 1903 A-E blokları 680, 1903 B-D blokları 750 lira, 1903 C blok bileti de 800 liradan satılacak.

Beşiktaş, deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi B36 Torshavn

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