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Beşiktaş’ın borcu 2 milyar 423 milyon 706 bin TL

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.05.2019 12:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta gerçekleşen 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da kulübün borcu açıklandı. Açıklanan rakama göre siyah-beyazlıların toplam borcu 2 milyar 423 milyon 706 bin TL.

Beşiktaş’ın borcu 2 milyar 423 milyon 706 bin TL

Beşiktaş Kulübü’nün gerçekleşen 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da siyah-beyazlı kulübün borcu da açıklandı. Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, yaptığı açıklamada siyah-beyazlı kulübün toplam borcunun 2 milyar 423 milyon 706 bin TL olduğunu açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Feyyaz Tuncel

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