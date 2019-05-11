Beşiktaş’ın borcu 2 milyar 423 milyon 706 bin TL

Beşiktaş Kulübü’nün gerçekleşen 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da siyah-beyazlı kulübün borcu da açıklandı. Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, yaptığı açıklamada siyah-beyazlı kulübün toplam borcunun 2 milyar 423 milyon 706 bin TL olduğunu açıkladı.
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