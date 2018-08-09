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Beşiktaş'ın David Ospina ile tüm şartlarda anlaştığı iddia edildi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.08.2018 18:04 | Son Güncelleme

Beşiktaş, kaleci eksikliğini David Ospina ile dolduruyor. Sky Sports'un geçtiği son dakika haberine göre; Beşiktaş, Arsenal'den David Ospina ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın David Ospina ile tüm şartlarda anlaştığı iddia edildi!

Fabri'yi Fulham'a sattıktan sonra yeni kaleci arayışında olan Beşiktaş'ın David Ospina ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

SKY Sports'un haberine göre Beşiktaş, Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi Ospina'nın kendisi ile anlaştı.

ARSENAL'DEN AYRILMAK İSTİYOR

Ospina, Bernd Leno'nun transfer edilmesiyle Arsenal'de 3. kaleci durumuna düşmüş ve yaz başında takımdan ayrılmak istediğini söylemişti.

Beşiktaş'ın Arsenal ile de anlaşması halinde transferin kısa bir süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

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Beşiktaş david ospina

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