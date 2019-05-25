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Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo, Lyon'dan ayrılmıyor

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.05.2019 15:05 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo, Lyon'dan ayrılacağına dair çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaparak Lyon'da kalacağını söyledi.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo, Lyon'dan ayrılmıyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo, takımdan ayrılacağına dair çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Kendi açıklamasında Lyon'dan ayrılacağını söyleyen Marcelo, bunun bir çeviri hatası olduğunu açıkladı ve ifadelerini düzelterek Lyon'dan ayrılmayacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Ligue 1 marcelo Beşiktaş lyon

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