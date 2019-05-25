Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo, Lyon'dan ayrılmıyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo, takımdan ayrılacağına dair çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Kendi açıklamasında Lyon'dan ayrılacağını söyleyen Marcelo, bunun bir çeviri hatası olduğunu açıkladı ve ifadelerini düzelterek Lyon'dan ayrılmayacağını ifade etti.

