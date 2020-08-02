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Beşiktaş'ın gündemindeki Sandro Wagner futbolu bıraktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.08.2020 22:32 | Son Güncelleme

Burak Yılmaz'ın ayrılmasının ardından forvet transferine ağırlık veren Beşiktaş, Alman golcü Sandro Wagner'i gündemine almıştı. 32 yaşındaki hücum oyuncusu, yaptığı açıklamayla yeşil sahalara veda ettiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın gündemindeki Sandro Wagner futbolu bıraktı

Transferde adı Beşiktaş'la anılan Alman forvet Sandro Wagner 32 yaşında kariyerini sonlandırdığını açıkladı.Kariyerinde son olarak Çin Ligi takımlarından Tianjin Teda forması giyen Wagner; daha önce Bayern Münih, Werder Bremen ve Hoffenheim gibi takımların da formasını terletti.

"BU YOLCULUKTAN KEYİF ALDIM"

32 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada; "Futbolun bana getirdikleri için müteşekkirim. Bütün amaçlarıma ve hayallerime ulaşma fırsatı yakaladım. Bu uzun yolculuktan büyük keyif aldım." dedi.

"TEKNİK DİREKTÖR OLACAĞIM"

Sandro Wagner ayrıca gelecekte teknik direktörlük yapmak istediğini; "Eylül ayında Almanya Futbol Federasyonu'nda teknik direktörlük eğitimi almaya başlayacağım. Amacım ileride bu işi yapmak." dedi.32 yaşındaki forvet, kariyerinde 420 resmi maça çıktı. Sandro Wagner bu maçlarda takımlarına 111 gol ve 32 asistlik katkı sağladı.

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