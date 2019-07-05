Beşiktaş'ın istediği Luciano Narsingh, Feyenoord'a transfer oldu

Championship ekibi Swansea ile olan sözleşmesi sona eren Luciano Narsingh, bonservis bedelsiz olarak Feyenoord'a transfer oldu.

Feyenoord, Narsingh ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken futbolcunun 7 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Narsing'in ismi uzun zamandır Beşiktaş ile anılıyordu. Hollandalı futbolcu iki sezon önce PSV'den Swansea'ye transfer olmuştu.

