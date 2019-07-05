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Beşiktaş'ın istediği Luciano Narsingh, Feyenoord'a transfer oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.07.2019 17:05 | Son Güncelleme

Transfer döneminde ismi Beşiktaş ile anılan Luciano Narsingh, ülkesinin takımlarından Feyenoord ile anlaştı.

Beşiktaş'ın istediği Luciano Narsingh, Feyenoord'a transfer oldu

Championship ekibi Swansea ile olan sözleşmesi sona eren Luciano Narsingh, bonservis bedelsiz olarak Feyenoord'a transfer oldu.

Feyenoord, Narsingh ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken futbolcunun 7 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Narsing'in ismi uzun zamandır Beşiktaş ile anılıyordu. Hollandalı futbolcu iki sezon önce PSV'den Swansea'ye transfer olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Luciano Narsingh feyenoord

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çokta fifi adammı Yok.... şike Ligi'nde oynamayı seviyor galiba????
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