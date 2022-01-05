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Beşiktaş'ın kesin aldı dediği Ekuban'da büyük sürpriz! Konyaspor'dan çalım geldi...

05.01.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'dan transfer olarak İtalya'nın Genoa takımına giden Caleb Ekuban, Süper Lig devi Beşiktaş'a transfer olabilir derken Konyaspor'un araya girdiği öğrenildi. Yeşil-Beyazlı ekibin bu transferde sona yaklaştığı da belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın kesin aldı dediği Ekuban'da büyük sürpriz! Konyaspor'dan çalım geldi...

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban ile Beşiktaş'ın ilgilendiği konuşuluyordu fakat yeni haberler Siyah-Beyazlı ekibi üzdü. Süper Lig'de bu yıl flaş bir sezon geçiren Konyaspor Ekuban'a talip oldu.

"GİRİŞİMLERE BAŞLADIK"

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İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Ekuban transferinde önemli aşama kaydettiklerini söyledi. Transferin yüzde 70 gerçekleşebileceğini açıklayan Özgökçen, “Ekuban ismi bize önerilince teknik direktörümüz ile konuştum. İlhan Palut, Ekuban’ı takımında görmek istediğini bana iletti. Girişimlere başladık. Genoa 6 Ocak’ta Sassuolo ile oynayacak. O maçtan sonra transferin durumu netleşecek. İtalyan kulübü ile yaptığımız görüşmelerde yüzde 70 aşama kaydettik” dedi.

17 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

2018-2021 yılları arasında 3 sezon Trabzonspor forması giyen Ganalı oyuncu, bu sezon başında Genoa’ya transfer olmuştu. İtalyan ekinde 17 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı. Calep Ekuban’ın ismi Beşiktaş ile de anılmış ancak siyah beyazlı kulüpten konu ile ilgili açıklama yapılmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Konyaspor Caleb Ekuban
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