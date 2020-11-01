SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ın son haftalardaki flaş ismi Larin'den umut veren açıklama

Beşiktaş'ın son haftalardaki flaş ismi Larin'den umut veren açıklama

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.11.2020 21:48 | Son Güncelleme

Beşiktaş'taki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Larin, gollerine Yeni Malatyaspor karşısında da devam etti.

Beşiktaş'ın son haftalardaki flaş ismi Larin'den umut veren açıklama

Beşiktaş'ın Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçta siyah-beyazlı takımın tek golünü atan Cyle Larin maçı değerlendirdi.

Beşiktaş için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade eden Larin, "İlk geldiğimden itibaren değil daha önceden de Atiba bana burayı anlatmıştı. Bana Beşiktaş'ın ne kadar güzel olduğunu söylemişti. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum. Ben sahada savaşıyorum, takımım için elimden geleni yapıyorum" dedi.

Oynadığı mevkii hakkında da konuşan Larin, "Kanat da olabilir, forvet de. Bu biraz Aboubakar'a bağlı. O kanada gelince, ben ileri gidebilirim. Takımım için en iyisi nasıl olacaksa orada oynamaya hazırım" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!İzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!
''Savaşarak oynadık''''Savaşarak oynadık''
Şenol Güneş’in ilk 11’i!Şenol Güneş’in ilk 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Depremde can kaybı yükseliyor
Depremde can kaybı yükseliyor
Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Kasım koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Kasım koronavirüs tablosu
Onyekuru geri dönüyor! Yılın transferi...
Onyekuru geri dönüyor! Yılın transferi...
Beşiktaş gözünü zirveye dikti! Kritik 3 puan...
Beşiktaş gözünü zirveye dikti! Kritik 3 puan...
Ozan Tufan, İngiliz devine transfer oluyor!
Ozan Tufan, İngiliz devine transfer oluyor!
Fatih Terim'e sinirlenen Diagne oyundan çıkarken bakın ne yaptı...
Fatih Terim'e sinirlenen Diagne oyundan çıkarken bakın ne yaptı...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
CANLI | Denizlispor - Beşiktaş
CANLI | Denizlispor - Beşiktaş
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Türkiye'ye geri dönüyor! İşte o takım...
Türkiye'ye geri dönüyor! İşte o takım...
Beşiktaş'ta büyük şok! 6 milyon euro istiyorlar...
Beşiktaş'ta büyük şok! 6 milyon euro istiyorlar...
Beşiktaş'ta Vida evine dönüyor
Beşiktaş'ta Vida evine dönüyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın geleceği aydınlık
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı yorumu
Sergen Yalçın: Bize biraz zaman verin
Sergen Yalçın olumlu konuştu
Beşiktaş'ın son haftalardaki flaş ismi Larin'den umut veren açıklama
Beşiktaş'ın flaş golcüsü Larin konuştu
Beşiktaş'ın 37'lik delikanlısı Atiba, Malatyaspor maçının ardından konuştu
Atiba'dan Malatyaspor maçı hakkında değerlendirme
Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları Beşiktaşlı taraftarları mutlu etti
Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaşlı taraftarları sevindiren mesaj
ÖZET| Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: 1-0
Beşiktaş gözünü zirveye dikti! Kritik 3 puan...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.