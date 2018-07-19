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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi B36 Torshavn oldu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.07.2018 23:21 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Karadağ temsilcisi Titograd Podgorica'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn oldu.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi B36 Torshavn oldu!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'la eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda 0-0'ın rövanşında Karadağ temsilcisi OFK Titograd'ı deplasmana 2-1 yenen B36 Torshavn, siyah-beyazlı takımın rakibi oldu.

Beşiktaş, ilk maçı 26 Temmuz'da Faroe Adaları'nda, rövanşını ise 2 Ağustos'ta Vodafone Park'ta yapacak.

B36 Torshavn, ilk önce Cebelitarık ekibi St Joseph's iki maç sonunda penaltılarla daha sonra da OFK Titograd'ı eleyerek 2. ön eleme turuna geldi.

Geçen sezon kendi ligini 3. sırada bitiren B36 Torshavn, bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 4. sırada yer alıyor.

Siya-beyazlıların rakibi iç saha maçlarını Torshavn şehrindeki 5 bin kapasiteli Gundadalur Stadı'nda oynuyor.

Faroe Adaları ekibi daha önce 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'yle UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştı. Fenerbahçe rakibini İstanbul'da 4-0, deplasmanda ise 5-0 yenerek elemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi B36 Torshavn

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