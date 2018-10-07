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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Malmö, Hacken ile 1-1 berabere kaldı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 07.10.2018 19:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Malmö, İsveç Ligi'nde Hacken ile karşılaştı. Malmö, Hacken ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Malmö, Hacken ile 1-1 berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş’ın rakiplerinden Malmö, İsveç Ligi’nin 25'inci haftasında Hacken ile 1-1 berabere kaldı.

Swedbank Stadyumu’nda oynanan mücadelede Malmö'nün golünü 46’ncı dakikada Romain Gall atarken Hacken’in golünü ise 70'inci dakikada Alexander Jeremejeff attı.

Malmö, Hacken ile berabere kalarak 45 puanla 4’üncü sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
malmö hacken

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