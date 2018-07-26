Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco! (Enzo Roco kimdir?)

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Meksika'nın Cruz Azul'da forma giyen Şilili stoper Enzo Roco ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco, bu akşam İstanbul'a geliyor.

Geçen sezonu Meksika takımlarından Cruz Azul'da geçiren 25 yaşındaki Enzo Roco'nun, serbest statüsünde olduğu için bonservis sorunu bulunmuyor. 1.92 cm boyundaki stoper, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

ENZO ROCO KİMDİR?

Enzo Roco, Cruz Azul takımında defans pozisyonunda görev yapan Şilili milli futbolcu... Profesyonel kariyerine 2011 yılında Universidad Católica kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Elche, Espanyol ve Cruz Azul kulüplerinde oynadı.

ENZO ROCO

Doğum Tarihi: 16 Ağustos 1992

Doğum Yeri: Ovalle, Şili

Boy: 1.91

Kilo: 86

