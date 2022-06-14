Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss İstanbul'a geldi! Domagoj Vida'nın yerine dünyaca ünlü isim...

Beşiktaş, yeni stoperi Romain Saiss'e kavuştu. 32 yaşındaki Faslı futbolcunun gece yarısına doğru İstanbul’a geldi. Saiss'in sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 2 artı 1 yıllık sözleşmeyi imzalaması planlanıyor.
Siyah-Beyazlılar, Domagoj Vida’yla yollarını ayırması sonrasında uzun süredir gündemde bulunan Romain Saiss için harekete geçmişti. İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton’daki sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyu kadrosuna kazandırmak için yoğun mesai harcayan kulüp, istediğini almıştı.
Başarılı isimle ön anlaşma sağlayan Kartal, oyuncuyu bu gece yarısına doğru İstanbul’a getirdi. 1,88’lik sol ayaklı stoperle 1.5 milyon Euro’dan 2+1 seneliğine el sıkışan idareciler, deneyimli ismi gelişinin ardından sağlık kontrolüne sokacak sonrasında resmi imzaları atacak.
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