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Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss İstanbul'a geldi! Domagoj Vida'nın yerine dünyaca ünlü isim...

14.06.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen Romain Saiss'le anlaşma sağlamıştı. 32 yaşındaki futbolcu İstanbul'a ayak bastı. Domagoj Vida’yla yollarını ayıran siyah-beyazlılar o bölgeye yıldız ismi alarak taraftarlarını bir hayli mutlu etti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss İstanbul'a geldi! Domagoj Vida'nın yerine dünyaca ünlü isim...
Romain Saiss

Romain Saiss

FAS Fas
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Wolverhampton
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Beşiktaş, yeni stoperi Romain Saiss'e kavuştu. 32 yaşındaki Faslı futbolcunun gece yarısına doğru İstanbul’a geldi. Saiss'in sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 2 artı 1 yıllık sözleşmeyi imzalaması planlanıyor.

İNGİLTERE'DEN GELDİ

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Siyah-Beyazlılar, Domagoj Vida’yla yollarını ayırması sonrasında uzun süredir gündemde bulunan Romain Saiss için harekete geçmişti. İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton’daki sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyu kadrosuna kazandırmak için yoğun mesai harcayan kulüp, istediğini almıştı.

1.5 MİLYON EURO

Besiktas-Fasli-defans-oyuncusu-Romain-Saissin-Transferini-17-Haziranda-Bitirecek

Başarılı isimle ön anlaşma sağlayan Kartal, oyuncuyu bu gece yarısına doğru İstanbul’a getirdi. 1,88’lik sol ayaklı stoperle 1.5 milyon Euro’dan 2+1 seneliğine el sıkışan idareciler, deneyimli ismi gelişinin ardından sağlık kontrolüne sokacak sonrasında resmi imzaları atacak.


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Beşiktaş Futbol Kulübü
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