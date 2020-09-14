Beşiktaş, Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını açıkladı!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada oynayan 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

Josef de Souza daha önce iki sezon Fenerbahçe'de de forma giymişti.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Maaş: 1.4 milyon euro

Sözleşme tarihi: 1+1 yıllık

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