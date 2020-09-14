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Beşiktaş, Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını açıkladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.09.2020 19:06 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Josef de Souza'yı transfer ettiğini açıkladı.

Beşiktaş, Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını açıkladı!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada oynayan 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

Josef de Souza daha önce iki sezon Fenerbahçe'de de forma giymişti.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Maaş: 1.4 milyon euro
Sözleşme tarihi: 1+1 yıllık

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İş yapmaz ve çok para vermişler yazık günah
çokmu lazımdı acaba
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