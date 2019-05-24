SPOR

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını Slaven Bilic tribünden takip etti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.05.2019 22:10 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti. UEFA Prolisans kursunda konuşma yapmak için İstanbul'a gelen Bilic, Vodafone Park'ta boy gösterdi.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını Slaven Bilic tribünden takip etti

Beşiktaş’ın eski hocası Slaven Bilic, Kasımpaşa maçını tribünde takip etti.

2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü yapan ve ardından İngiltere’nin West Ham United takımına giden Slaven Bilic, son olarak Suudi Arabistan’ın Al İttihad takımını çalıştırmıştı.

Karşılaşmayı locadan takip eden Slaven Bilic’in, UEFA Prolisans kursunda konuşmacı olarak İstanbul'a geldiği ve Beşiktaş maçını da tribünden takip etmek istediği öğrenildi.

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü!Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü!
Şenol Güneş'e teşekkürŞenol Güneş'e teşekkür
Ljajic'e milli davetLjajic'e milli davet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş slaven bilic

En Çok Okunan Haberler

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

Başakşehir ilk transferini resmen açıkladı

Başakşehir ilk transferini resmen açıkladı

Ve Babel açıkladı! İşte anlaşmanın detayları

Ve Babel açıkladı! İşte anlaşmanın detayları

UEFA'dan G.Saray'a iyi, F.Bahçe'ye kötü haber!

UEFA'dan G.Saray'a iyi, F.Bahçe'ye kötü haber!

Resmi açıklama! Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu...

Resmi açıklama! Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Fikret Orman yeniden başkan

Fikret Orman yeniden başkan

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Beşiktaş transferde bombayı patlattı! İşte yeni forvet

Beşiktaş transferde bombayı patlattı! İşte yeni forvet

Beşiktaş nasıl şampiyon olur? İlginç rakam...

Beşiktaş nasıl şampiyon olur? İlginç rakam...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş - Kasımpaşa maçını Slaven Bilic tribünden takip etti

Slaven Bilic Vodafone Park'ta!

Şenol Güneş Beşiktaş'ın başındaki son maçına çıktı

Şenol Güneş'e teşekkür

Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic'e milli davet

Ljajic'e milli davet

Ablaye Mbengue canlı yayında Beşiktaş'ı açıkladı!

Canlı yayında Beşiktaş'ı açıkladı

Beşiktaş'tan Ersun Yanal ve Burak Yılmaz açıklaması

Beşiktaş'tan flaş Ersun Yanal açıklaması!

Abdullah Avcı Beşiktaş'ın teklifine olumlu bakıyor

Ve Abdullah Avcı imzayı atıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.