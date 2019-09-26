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Ve Beşiktaş seçim kararını açıkladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.09.2019 16:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, bugün gerçekleşen yönetim kurulu toplantında olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay, 13 Ekim’de olağanüstü seçimli genel kurula gidileceğini belirtirken, Başkan Fikret Orman’ın da istifa etmediğini söyledi. Atalay, yönetim kurulu olarak yeniden aday olması için Fikret Orman'a telkinde bulunduklarını ifade ederek, "Bunun değerlendirmesini de başkan kendisi yapacaktır" dedi.

Ve Beşiktaş seçim kararını açıkladı!

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

Fikret Orman başkanlığında Vodafone Park'taki kulüp binasında yapılan toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan yönetim kurulu üyesi Deniz Atalay, "Olağanüstü seçimli bir genel kurul kararı aldık. İlk toplantımız 13 Ekim tarihinde olacak. Çoğunluk sağlanmazsa 20 Ekim olarak gerçekleşecek. Beşiktaş camiasına hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Başkan Orman'ın istifa etmediğini ve süreç içinde değerlendirmede bulunacağını dile getiren Atalay, "Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından zaten istifa etmedi. Görevini bırakmadı. Başkanımızın başkanlığı devam ediyor. Böyle bir şeyi biz yönetim kurulu olarak kabul etmezdik, etmiyoruz. O da bizim isteğimizi kırmadı, görevinin başındadır." ifadelerini kullandı.

Süreç içinde başkana büyük ilgi olduğunu aktaran Atalay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yönetim kurulundan kimsenin istifası yok. Beşiktaş'ta sportif başarı ya da yönetim kurulunun icraatleriyle ilgili eleştiriler mutlaka olur. Tepkiler de olur ama bu insanların haysiyeti ya da namusu üzerinden olursa kabul edilemez. Başkan da bunun kırgınlığını yaşıyor. Beşiktaş camiasının da bunu kabul etmemesi lazım çünkü bu gelenek haline gelir. Yarın Fikret Orman olmaz başkası olur. Başkan olunca bu sıkıntıyı yaşar, buna engel olmamız lazım."

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KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Kulübü, bugün gerçekleşen yönetim kurulu toplantında olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almıştır. Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 10:30’da BJK Akatlar Spor Salonu’nda yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş deniz atalay Olağanüstü Genel Kurul

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