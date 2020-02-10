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Beşiktaş Kulübünden McKissic açıklaması: Ceza alır!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.02.2020 18:32 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, Yunanistan temsilcisi Olympiakos tarafından transferi açıklanan erkek basketbol takımının ABD'li oyuncusu Shaquielle McKissic'in sözleşmesinin devam ettiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübünden McKissic açıklaması: Ceza alır!

Beşiktaş Kulübü, Yunanistan temsilcisi Olympiakos tarafından transferi açıklanan erkek basketbol takımının ABD'li oyuncusu Shaquielle McKissic'in sözleşmesinin devam ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Shaq McKissic halen kulübümüzün sözleşmeli oyuncusudur. Tarafımızca aramızda olan sözleşmenin gerekleri yerine getirilmiştir. Başka bir kulüple sözleşme imzalaması durumunda, çift sözleşmeden dolayı ceza alması kaçınılmazdır. Bu durum karşısında kulübümüzün haklarını korumak için hem FIBA hem de TBF nezdinde hukuksal girişimlere başlayacağımızı kamuoyuna bildiririz." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Basketbol Shaquielle McKissic açıklama Olympiakos

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