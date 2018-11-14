Beşiktaş marşları sözleri: Kara kartalların sevilen marşları!

Türkiye futbol tarihinin en başarılı takımlarından ve yaygın tabir ile üç büyüklerden biri olan Beşiktaş’ın gerek Türkiye’de gerek dünyada milyonlarca taraftarı bulunuyor. Beşiktaş taraftarları takımlarını her yerde ateşli tezahüratlar ve marşlarla destekliyorlar.
Tribün kültürünün önemli bir parçası olan marşlar statlarda coşkuyla söyeleniyor. Peki Takımınızın marşlarının sözlerini biliyor musunuz? İşte siyah beyazlıların gerek yeni gerek klasik marşlarının sözleri... Ayrıca yazımızda Twitter, Facebook, Whatsapp, Instangram gibi platformlarda paylaşabileceğiniz Beşiktaş sözleri derlememizi de bulabilirsiniz.
Karanlık Kuruldu Geceye (Bırakmam Beşiktaşım seni)
Karanlık kuruldu geceye
Bir ümit var yine içimde
Kimsesiz bu puslu gecede
Bırakmam Beşiktaşım seni
Ruhlar yorgun yollar habersiz
Söz tükenmiş beste habersiz
Deplasmandayız olmaz sensiz
Bırakmam Beşiktaşım seni
Karanlık kuruldu geceye
Bir ümit var yine içimde
Kimsesiz bu puslu gecede
Bırakmam Beşiktaşım seni
Ruhlar yorgun yollar habersiz
Söz tükenmiş beste habersiz
Hep seninleyiz olmaz sensiz
Bırakmam Beşiktaşım seni
Beşiktaş 115.Yıl Marşı
Bizde her sabah uyandığında
Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş
Her zaman yanın yanında
Taraftar kol kola
115.yaşında
Babadan oğula
bEşiktaş yoluna
Ölürüm senin uğruna
Haydi Beşiktaş
Saldır Beşiktaş
Şerefli kupaları kaldır Beşiktaş
115 yaşında
Taraftar yanında
Nice yıllara Kartalım nice yıllara
Eğer dönersem senin yolundan
Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş
Kanım kurusun
Kalbim taş olsun
Bu can sana feda olsun
Kanım kurusun
Kalbim taş olsun
Ömrüm sana feda olsun
Haydi Beşiktaş
Saldır Beşiktaş
Şerefli kupaları kaldır Beşiktaş
115 yaşında
Taraftar yanında
Nice yıllara Kartalım nice yıllara
Helal Olsun Hakkımız Kartalım Sana
Olsun hadi olsun Beşiktaş’ım şampiyon olsun
Doğsun karanlıklara Beşiktaş’ın güneşi
Duysun alem duysun taraftarın sesini duysun
Haykır, bağıralım hadi çoşkumuz duyulsun
Kartal uçuyor asil asil göklerde
Siyah beyaz taht kurmuş gönülllerde
Söyleyelim birlikte
Helal olsun hakkımız kartalım sana
Aşığız siyahına beyazına
Kıyamet kopsa, yer yarılsa
Bitmez bu aşk tükenmez bu sevda
Helal olsun hakkımız kartalım sana
Deli divaneyiz senin aşkınla
Öylesi yüce sonsuz bu aşk
Adın efsanedir büyük Beşiktaş
Helal olsun hakkımız sana Beşiktaş
Şanlı Beşiktaş büyük Beşiktaş..!
Olsun hadi olsun Beşiktaş’ım şampiyon olsun
Doğsun karanlıklara Beşiktaş’ın güneşi
Duysun alem duysun, taraftarın sesini duysun
Haykır, bağıralım hadi çoşkumuz duyulsun
Kartal uçuyor asi asi göklerde
Siyah beyaz kardeştir gönülllerde
Çok güçlüyüz birlikte
Helal olsun hakkımız kartalım sana
Aşığız siyahına beyazına
Kıyamet kopsa yer yarılsa
Bitmez bu aşk, tükenmez bu sevda
Helal olsun hakkımız kartalım sana
Deli divaneyiz senin aşkınla
Öylesi yüce sonsuz bu aşk
Adın efsanedir büyük Beşiktaş
Helal olsun hakkımız sana Beşiktaş
Şanlı Beşiktaş büyük Beşiktaş!
Kapalı – Yeni Beşiktaş Marşı
Hakkın senin şerifinle şampiyonluklar
Gözün kara, alnın aktır ŞANLI BEŞİKTAŞ
Yerden göğe, arştan öte yüksel kartalım
Şeref Bey ve deplasmanda biz arkandayız
Feda ettik cefa çektik sefalardayız
Helal sana döktüğümüz göz yaşlarımız
Mirassın babadan kalan görülmemiş aşk
Saldır her maçında dik dur engelleri aş
Korksun renkliler hiç biri etmesin rahat
Varlığınla var oluruz bitmez bu savaş
oooooooo
Uç heceyle tek kelime yüreklerde aşk
oooo
Sebepsizce sevdik seni ŞANLI BEŞİKTAŞ
Şaha kalk ayaklan büyük zaferlerinde
Kalmaz keder sebep sensin hayat güzelse
Fark eder mi ölüm, yaşam senleyiz her an
Armana sevdalıyız siyah-beyaz hayat
Son nefeste bile tek sözümüzsün inan
Göklerin tek hakimi sensiz KARAKARTAL
oooooo
Üç heceyle tek kelime yüreklerde aşk
oooooo
Sebepsizce sevdik seni ŞANLI BEŞİKTAŞ, Yeni Nesil BEŞİKTAŞ…
Zıpla
Barbaros’dan İnönü’ye uzun yol gider
Giderken Dolmabahçe, yer gök inler
Şeref Bey’in ruhu ile inletilir her yer
Rakipler karşımızda tirtir titrer
Bütün dünya kabullenmiş taraftarımızı
Rekorların müdavimi kartalımızı
Haydi şimdi sallayın atkılarınızı
Görsünler Beşiktaş’ın taraftarını
Zıpla, zıpla, zıpla , zıpla , zıpla , zıpla…
Marmara’nın eteğinde 1903’de
Sarı saçlı, mavi gözlü gül bahçesinde
Kartal yürek, isyan ki arabalıları
Siyah, beyaz, kırmızı halkın takımı
Aslını inkar eden haramzadedir
Dolmabahçe memleketin karakteridir
Bizler bugün bu mirasın fedaileriyiz
Mihenk taşı aşkımız Beşiktaş’lıyız
Zıpla, zıpla, zıpla , zıpla , zıpla , zıpla…
Biz Armanın Peşindeyiz
İyi günde, kötü günde biz; Beşiktaş’ım senleyiz.
Ayıramaz bizi kartalım; ne yer, ne gök, ne deniz
İstanbul’da deplasmanda biz; Beşiktaş’ım senleyiz
Yürüyoruz omuz omuza; biz armanın peşindeyiz
İyi günde, kötü günde biz; Beşiktaş’ım senleyiz.
Ayıramaz bizi kartalım; ne yer, ne gök, ne deniz
İstanbul’da deplasmanda biz; Beşiktaş’ım senleyiz
Yürüyoruz omuz omuza; biz armanın peşindeyiz
İyi günde, kötü günde biz; Beşiktaş’ım senleyiz.
Ayıramaz bizi kartalım; ne yer, ne gök, ne deniz
İstanbul’da deplasmanda biz; Beşiktaş’ım senleyiz
Yürüyoruz omuz omuza; biz armanın peşindeyiz
iyi günde, kötü günde biz; Beşiktaş’ım senleyiz.
Ayıramaz bizi kartalım; ne yer, ne gök, ne deniz
İstanbul’da deplasmanda biz; Beşiktaş’ım senleyiz
Yürüyoruz omuz omuza; biz armanın peşindeyiz
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