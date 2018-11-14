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Beşiktaş marşları sözleri: Kara kartalların sevilen marşları!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.11.2018 17:47 | Son Güncelleme

Ateşli taraftarları ve taraftar grupları ile Türkiye’nin en büyük üç takımından biri olan Beşiktaş’ın stadı her maçta tezahüratlar ve marşlarla inlemektedir. Siyah beyazlı renklere gönül verenler için Beşiktaş marşlarının sözlerini derledik. İşte en sevilen Beşiktaş marşları...

Beşiktaş marşları sözleri: Kara kartalların sevilen marşları!

Türkiye futbol tarihinin en başarılı takımlarından ve yaygın tabir ile üç büyüklerden biri olan Beşiktaş’ın gerek Türkiye’de gerek dünyada milyonlarca taraftarı bulunuyor. Beşiktaş taraftarları takımlarını her yerde ateşli tezahüratlar ve marşlarla destekliyorlar.

Tribün kültürünün önemli bir parçası olan marşlar statlarda coşkuyla söyeleniyor. Peki Takımınızın marşlarının sözlerini biliyor musunuz? İşte siyah beyazlıların gerek yeni gerek klasik marşlarının sözleri... Ayrıca yazımızda Twitter, Facebook, Whatsapp, Instangram gibi platformlarda paylaşabileceğiniz Beşiktaş sözleri derlememizi de bulabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ MARŞLARI SÖZLERİ

Karanlık Kuruldu Geceye (Bırakmam Beşiktaşım seni)

Karanlık kuruldu geceye
Bir ümit var yine içimde
Kimsesiz bu puslu gecede
Bırakmam Beşiktaşım seni

Ruhlar yorgun yollar habersiz
Söz tükenmiş beste habersiz
Deplasmandayız olmaz sensiz
Bırakmam Beşiktaşım seni

Karanlık kuruldu geceye
Bir ümit var yine içimde
Kimsesiz bu puslu gecede
Bırakmam Beşiktaşım seni

Ruhlar yorgun yollar habersiz
Söz tükenmiş beste habersiz
Hep seninleyiz olmaz sensiz
Bırakmam Beşiktaşım seni

Beşiktaş 115.Yıl Marşı

Bizde her sabah uyandığında
Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş
Her zaman yanın yanında
Taraftar kol kola
115.yaşında
Babadan oğula
bEşiktaş yoluna
Ölürüm senin uğruna

Haydi Beşiktaş
Saldır Beşiktaş
Şerefli kupaları kaldır Beşiktaş

115 yaşında
Taraftar yanında
Nice yıllara Kartalım nice yıllara

Eğer dönersem senin yolundan
Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş
Kanım kurusun
Kalbim taş olsun
Bu can sana feda olsun
Kanım kurusun
Kalbim taş olsun
Ömrüm sana feda olsun

Haydi Beşiktaş
Saldır Beşiktaş
Şerefli kupaları kaldır Beşiktaş

115 yaşında
Taraftar yanında
Nice yıllara Kartalım nice yıllara

Helal Olsun Hakkımız Kartalım Sana

Olsun hadi olsun Beşiktaş’ım şampiyon olsun
Doğsun karanlıklara Beşiktaş’ın güneşi
Duysun alem duysun taraftarın sesini duysun
Haykır, bağıralım hadi çoşkumuz duyulsun

Kartal uçuyor asil asil göklerde
Siyah beyaz taht kurmuş gönülllerde
Söyleyelim birlikte

Helal olsun hakkımız kartalım sana
Aşığız siyahına beyazına
Kıyamet kopsa, yer yarılsa
Bitmez bu aşk tükenmez bu sevda

Helal olsun hakkımız kartalım sana
Deli divaneyiz senin aşkınla
Öylesi yüce sonsuz bu aşk
Adın efsanedir büyük Beşiktaş
Helal olsun hakkımız sana Beşiktaş

Beşiktaş sözleri: Siyah beyaz kartallar için en güzel kısa Beşiktaş sözleriBeşiktaş sözleri: Siyah beyaz kartallar için en güzel kısa Beşiktaş sözleri

Şanlı Beşiktaş büyük Beşiktaş..!

Olsun hadi olsun Beşiktaş’ım şampiyon olsun
Doğsun karanlıklara Beşiktaş’ın güneşi
Duysun alem duysun, taraftarın sesini duysun
Haykır, bağıralım hadi çoşkumuz duyulsun

Kartal uçuyor asi asi göklerde
Siyah beyaz kardeştir gönülllerde
Çok güçlüyüz birlikte

Helal olsun hakkımız kartalım sana
Aşığız siyahına beyazına
Kıyamet kopsa yer yarılsa
Bitmez bu aşk, tükenmez bu sevda

Helal olsun hakkımız kartalım sana
Deli divaneyiz senin aşkınla
Öylesi yüce sonsuz bu aşk
Adın efsanedir büyük Beşiktaş

Helal olsun hakkımız sana Beşiktaş
Şanlı Beşiktaş büyük Beşiktaş!

Kapalı – Yeni Beşiktaş Marşı

Hakkın senin şerifinle şampiyonluklar
Gözün kara, alnın aktır ŞANLI BEŞİKTAŞ
Yerden göğe, arştan öte yüksel kartalım
Şeref Bey ve deplasmanda biz arkandayız
Feda ettik cefa çektik sefalardayız
Helal sana döktüğümüz göz yaşlarımız

Mirassın babadan kalan görülmemiş aşk
Saldır her maçında dik dur engelleri aş
Korksun renkliler hiç biri etmesin rahat
Varlığınla var oluruz bitmez bu savaş

oooooooo

Uç heceyle tek kelime yüreklerde aşk

oooo

Sebepsizce sevdik seni ŞANLI BEŞİKTAŞ
Şaha kalk ayaklan büyük zaferlerinde
Kalmaz keder sebep sensin hayat güzelse
Fark eder mi ölüm, yaşam senleyiz her an
Armana sevdalıyız siyah-beyaz hayat
Son nefeste bile tek sözümüzsün inan
Göklerin tek hakimi sensiz KARAKARTAL

oooooo

Üç heceyle tek kelime yüreklerde aşk

oooooo

Sebepsizce sevdik seni ŞANLI BEŞİKTAŞ, Yeni Nesil BEŞİKTAŞ…

Zıpla

Barbaros’dan İnönü’ye uzun yol gider
Giderken Dolmabahçe, yer gök inler
Şeref Bey’in ruhu ile inletilir her yer
Rakipler karşımızda tirtir titrer

Bütün dünya kabullenmiş taraftarımızı
Rekorların müdavimi kartalımızı
Haydi şimdi sallayın atkılarınızı
Görsünler Beşiktaş’ın taraftarını

Zıpla, zıpla, zıpla , zıpla , zıpla , zıpla…

Marmara’nın eteğinde 1903’de
Sarı saçlı, mavi gözlü gül bahçesinde
Kartal yürek, isyan ki arabalıları
Siyah, beyaz, kırmızı halkın takımı

Aslını inkar eden haramzadedir
Dolmabahçe memleketin karakteridir
Bizler bugün bu mirasın fedaileriyiz
Mihenk taşı aşkımız Beşiktaş’lıyız

Zıpla, zıpla, zıpla , zıpla , zıpla , zıpla…

Biz Armanın Peşindeyiz

İyi günde, kötü günde biz; Beşiktaş’ım senleyiz.
Ayıramaz bizi kartalım; ne yer, ne gök, ne deniz
İstanbul’da deplasmanda biz; Beşiktaş’ım senleyiz
Yürüyoruz omuz omuza; biz armanın peşindeyiz

İyi günde, kötü günde biz; Beşiktaş’ım senleyiz.
Ayıramaz bizi kartalım; ne yer, ne gök, ne deniz
İstanbul’da deplasmanda biz; Beşiktaş’ım senleyiz
Yürüyoruz omuz omuza; biz armanın peşindeyiz

İyi günde, kötü günde biz; Beşiktaş’ım senleyiz.
Ayıramaz bizi kartalım; ne yer, ne gök, ne deniz
İstanbul’da deplasmanda biz; Beşiktaş’ım senleyiz
Yürüyoruz omuz omuza; biz armanın peşindeyiz

iyi günde, kötü günde biz; Beşiktaş’ım senleyiz.
Ayıramaz bizi kartalım; ne yer, ne gök, ne deniz
İstanbul’da deplasmanda biz; Beşiktaş’ım senleyiz
Yürüyoruz omuz omuza; biz armanın peşindeyiz

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