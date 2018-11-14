Beşiktaş marşları sözleri: Kara kartalların sevilen marşları!

Türkiye futbol tarihinin en başarılı takımlarından ve yaygın tabir ile üç büyüklerden biri olan Beşiktaş’ın gerek Türkiye’de gerek dünyada milyonlarca taraftarı bulunuyor. Beşiktaş taraftarları takımlarını her yerde ateşli tezahüratlar ve marşlarla destekliyorlar.

Tribün kültürünün önemli bir parçası olan marşlar statlarda coşkuyla söyeleniyor. Peki Takımınızın marşlarının sözlerini biliyor musunuz? İşte siyah beyazlıların gerek yeni gerek klasik marşlarının sözleri... Ayrıca yazımızda Twitter, Facebook, Whatsapp, Instangram gibi platformlarda paylaşabileceğiniz Beşiktaş sözleri derlememizi de bulabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ MARŞLARI SÖZLERİ

Karanlık Kuruldu Geceye (Bırakmam Beşiktaşım seni)

Karanlık kuruldu geceye

Bir ümit var yine içimde

Kimsesiz bu puslu gecede

Bırakmam Beşiktaşım seni

Ruhlar yorgun yollar habersiz

Söz tükenmiş beste habersiz

Deplasmandayız olmaz sensiz

Bırakmam Beşiktaşım seni

Karanlık kuruldu geceye

Bir ümit var yine içimde

Kimsesiz bu puslu gecede

Bırakmam Beşiktaşım seni

Ruhlar yorgun yollar habersiz

Söz tükenmiş beste habersiz

Hep seninleyiz olmaz sensiz

Bırakmam Beşiktaşım seni