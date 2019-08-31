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Elneny resmen Beşiktaş'ta!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.08.2019 14:05 | Son Güncelleme

Beşiktaş Mohamed Elneny transferini açıkladı! Beşiktaş, Arsenal forması giyen Mısırlı yıldız Mohamed Elneny'yi satın alma opsiyonlu bir yıllığına Arsenal'den kiraladığını duyurdu.

Elneny resmen Beşiktaş'ta!

Beşiktaş Kulübü, Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny'yi transfer etti.

ELNENY'NİN ÇOK ÖZEL ANLARI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhammed Elneny'ye, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

Elneny, 2015-2016 sezonunun devre arasında İsviçre ekibi Basel'den İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu. Son 3,5 sezondur Arsenal forması giyen Mısırlı ön libero, geride kalan sezonda 17 resmi maçta forma giydi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Mohamed Elneny

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