Elneny resmen Beşiktaş'ta!

Beşiktaş Kulübü, Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny'yi transfer etti.
ELNENY'NİN ÇOK ÖZEL ANLARI
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhammed Elneny'ye, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.
Elneny, 2015-2016 sezonunun devre arasında İsviçre ekibi Basel'den İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu. Son 3,5 sezondur Arsenal forması giyen Mısırlı ön libero, geride kalan sezonda 17 resmi maçta forma giydi.
Smalling Roma'da!
Kolarov için flaş açıklama! F.Bahçe...
Yeni Falcao görüşmesi ortaya çıktı! Resmi açıklama
Trabzon kuradan memnun
Bursa'da 8 imza birden!
Yönetici transferi resmen açıkladı! Geliyor
Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza
Ahmet Ağaoğlu kurayı değerlendirdi
Beşiktaş'tan flaş Aboubakar açıklaması
Ryan Babel'e milli davet
Kayseri Gençlerbirliği'nde transfer
'Telafisi olmayan bir maçtı'
Fenerbahçe'den forvet harekatı
Lewandowski Bayern'le uzattı
İşte Almanların aday kadrosu
Altınordu’da transfer
Okuyucu Yorumları 0 yorum