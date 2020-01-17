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  4. Beşiktaş, Muhayer Oktay'ı Giresunspor'a kiraladı

Beşiktaş, Muhayer Oktay'ı Giresunspor'a kiraladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.01.2020 18:45 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Beşiktaş, genç oyuncusu Muhayer Oktay'ı TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'a kiraladı.

Beşiktaş, Muhayer Oktay'ı Giresunspor'a kiraladı

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Beşiktaş, genç futbolcusu Muhayer Oktay'ın sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'a kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcularımızdan Muhayer Oktay, 2019-2020 sezon sonuna kadar Giresunspor’a kiralanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Muhayer Oktay

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Beşiktaş Muhayer Oktay giresunspor

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