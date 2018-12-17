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Beşiktaş Pepe'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.12.2018 20:24 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Pepe ile yollarını resmen ayırdı. Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklamada, Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Pepe, sözleşme fesih bedeli olarak 100 bin euroyu alacak.

Beşiktaş Pepe'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi!

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcusu Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği belirtilerek, "Fesih anlaşması çerçevesinde futbolcuya, kulübümüzden, fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100 bin 700 avro ödenecektir." denildi.

Beşiktaş'a geçen sezonun başında transfer edilen savunma oyuncusu Pepe, siyah-beyazlı formayla çıktığı 52 resmi müsabakada 7 kez ağları havalandırdı.

BEŞİKTAŞ'TAN PEPE'YE TEŞEKKÜR

Siyah-beyazlılar, kulübün resmi internet sitesinden Pepe'ye teşekkür etti. 1,5 sezon Beşiktaş forması giyen dünyaca ünlü yıldız, bugün yapılan görüşmeler sonrasında Beşiktaş'la karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Siyah-beyazlılar, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2017-18 sezonunda Futbol Takımımıza katılan, kişiliğiyle ve profesyonelliğiyle büyük takdir toplayan Kepler Laveran Lima Ferreira Pepe ile yollarımız ayrıldı. Pepe’ye tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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