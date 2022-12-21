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Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı sona erdi! Beşiktaş Şanlıurfaspor maç sonucu ne oldu?

21.12.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Karşılaşmada hakem Burak Pakkan düdük çaldı. Pakkan'ın yardımcılıklarını Emrah Ünal ve Anıl Usta üstlendi. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu. Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı sona erdi. Peki Beşiktaş Şanlıurfaspor maç sonucu ne oldu? İşte Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı detayları...

Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı sona erdi! Beşiktaş Şanlıurfaspor maç sonucu ne oldu?

Beşiktaş ile Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geldi. Heyecanla karşılaşmanın bitmesiyle Beşiktaş Şanlıurfaspor maçında yaşananlar merak edildi. Peki, Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı ne oldu? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ ŞANLIURFASPOR MAÇI SONA ERDİ

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı bugün (21 Aralık 2022 Çarşamba) saat 21.00 itibariyle başladı.

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı A Spor'da canlı olarak ekrana geldi.

BEŞİKTAŞ ŞANLIURFASPOR MAÇI SONUCU NE OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turun dikkat çeken mücadelesinde Beşiktaş, 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk 15 dakikalık bölümünde Şanlıurfaspor 2-0'lık üstünüğü yakalasa da Beşiktaş sürprize izin vermedi ve mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrılarak son 16 turuna yükselmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ ŞANLIURFASPOR MAÇINDA 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson, Redmond, Dele, N'Koudou, Cenk

Şanlıurfaspor: Aydın, Semih, İbrahim, Abdulsamet, Feyyaz, Cumali, Erkam, Şahin, Mert Çapar, Mustafa Durak, Kemal Rüzgar

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