Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı sona erdi! Beşiktaş Şanlıurfaspor maç sonucu ne oldu?

Beşiktaş ile Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geldi. Heyecanla karşılaşmanın bitmesiyle Beşiktaş Şanlıurfaspor maçında yaşananlar merak edildi. Peki, Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı ne oldu? İşte detaylar...
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı bugün (21 Aralık 2022 Çarşamba) saat 21.00 itibariyle başladı.
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı A Spor'da canlı olarak ekrana geldi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turun dikkat çeken mücadelesinde Beşiktaş, 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk 15 dakikalık bölümünde Şanlıurfaspor 2-0'lık üstünüğü yakalasa da Beşiktaş sürprize izin vermedi ve mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrılarak son 16 turuna yükselmeyi başardı.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson, Redmond, Dele, N'Koudou, Cenk
Şanlıurfaspor: Aydın, Semih, İbrahim, Abdulsamet, Feyyaz, Cumali, Erkam, Şahin, Mert Çapar, Mustafa Durak, Kemal Rüzgar