Beşiktaş Sedat Ali Karagülle'yi kadrosuna kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Sedat Ali Karagülle ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki ve 1,90 metre boyundaki Sedat Ali Karagülle, kendisini 3 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
2017-2018 sezonunda Bandırma Kırmızı'da kariyerine başlayan Sedat Ali, 35 lig maçında 6,6 sayı ve 2,4 ribaunt ortalamalarını yakaladı. Bir sonraki sezon aynı takım formasıyla 28 lig maçında forma giyen genç oyuncu, 5,8 sayı ve 1,6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
(AA)
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