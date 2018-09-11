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Beşiktaş Sompo Japan Barcelona'dan Phil Pressey'i kadrosuna kattı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 11.09.2018 14:43 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan, Barcelona'dan Phil Pressey'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş Sompo Japan Barcelona'dan Phil Pressey'i kadrosuna kattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan, ABD'li oyun kurucu Phil Pressey'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 1.80 metre boyundaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Geride kalan sezon Barcelona Lassa forması giyen 27 yaşındaki oyuncu, ligde 24 karşılaşmada 4,8 sayı, 1,9 asist, 1 ribaunt, THY Avrupa Ligi'nde 18 maçta 4,4 sayı, 2,1 asist ve 1,6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona Beşiktaş Sompo Japan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Phil Pressey

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gelse no olur.... Fenerbahçe bu ligi her türlü götür.
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