Beşiktaş Sompo Japan Barcelona'dan Phil Pressey'i kadrosuna kattı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan, ABD'li oyun kurucu Phil Pressey'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 1.80 metre boyundaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Geride kalan sezon Barcelona Lassa forması giyen 27 yaşındaki oyuncu, ligde 24 karşılaşmada 4,8 sayı, 1,9 asist, 1 ribaunt, THY Avrupa Ligi'nde 18 maçta 4,4 sayı, 2,1 asist ve 1,6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

