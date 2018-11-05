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Beşiktaş Sompo Japan oyuncuları maaşları ödenmediği için idmana çıkmadı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 05.11.2018 10:37 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta maaş depremi! TRT Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre Beşiktaş Sompo Japan oyuncuları 3 aylık maaşlarını almadığı için sabah idmanına çıkmadı. Oyuncular alacaklarını alana kadar da idmana çıkmama kararı aldı.

Beşiktaş Sompo Japan oyuncuları maaşları ödenmediği için idmana çıkmadı

Beşiktaş Sompo Japan oyuncuları, idmana çıkmama kararı aldı.

3 aylık maaşlarını alamayan oyuncular, sabah idmanına çıkmadı. Oyuncular, alacaklarını alana kadar da idmana çıkmama kararı aldıkları belirtildi.

Beşiktaş Sompo Japan, Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde sezona 5 maçta 3 galibiyet ile başladı.

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Beşiktaş Sompo Japan maaş Basketbol Beşiktaş

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