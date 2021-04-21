Beşiktaş son iki maçta 4 puan kaybetti

İki hafta öncesine kadar takipçileri Fenerbahçe ve Galatasaray'la ciddi bir puan farkına sahip olan siyah beyazlılar, iki maçta berabere kalmasına ve adeta cepten yemesine rağmen 36. haftayı da lider kapatacak.

Beşiktaş, haftayı BAY geçen Fenerbahçe ile puan farkını 3 yaparken, Galatasaray ile oluşacak yeni puan farkı bu akşamki Galatasaray - Trabzonspor maçından sonra netleşecek. Galatasaray kazanırsa 4, berabere kalırsa 6, yenilirse 7 puan fark olacak.

SONRAKİ HAFTALAR İÇİN OLASILIKLAR

Beşiktaş her ne kadar 2 maçta 4 puan kaybetmiş olsa da ligin lideri konumunda ve ikili averajlarda da üstün durumda.

Fenerbahçe'ye karşı 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, Galatasaray'ı da ilk yarıda yenmişti. 40. haftada Seyrantepe'de Beşiktaş'ın alacağı puanlar averajın kendisinde kalmasını sağlayacak.

Şu anda Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı geçebilmesi için siyah beyazlı takımın en az 4 puan kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin de aynı şekilde maçlarını kazanması gerekli. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı geçebilmesi için de önce Trabzonspor'u yenip puan farkını 4'e düşürmesi, sonra da Beşiktaş'ın en az 5 puan kaybetmesini beklemesi gerekecek. Bu arada Galatasaray, 40. haftada Beşiktaş ile kendi sahasında oynayacağı için, mevcut puan durumunda kendisine +3 yazarak psikolojik etki de yapmaya çalışıyor.