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Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Okay Yokuşlu geliyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.05.2018 13:48 | Son Güncelleme

Yüksek bonservis teklifleri gelen oyuncularını satma kararı alan Beşiktaş, takviye için de çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, lig bitimiyle birlikte Demba Ba ve Burak Yılmaz için çalışmalarını hızlandıracak. Orta sahada Atiba’nın yerine düşünülen isim ise Okay Yokuşlu.

Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Okay Yokuşlu geliyor

Süper Lig’de şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmek için harekete geçiyor. Tosic’i Guangzhou Evergrande’ye 4,5 milyon Euro’ya satan siyah-beyazlılar, takviye için de lig bitimiyle birlikte görüşmelerine hız verecek. Takımın ligi 4. sırada tamamlaması durumunda sezonu erken açacak olan Beşiktaş, transferleri de bir an önce tamamlamanın peşinde.

Göztepe forması giyen Demba Ba ve Trabzonsporlu Burak Yılmaz için girişimlerini hızlandıracak olan siyah-beyazlılar, hafta başından itibaren görüşmelere başlayacak. Beşiktaş’ın gündemindeki bir diğer isim ise Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu. Bu futbolcu için de nabız yoklayacak olan yönetim, Trabzonspor’un şartlarını öğrendikten sonra harekete geçecek.

BONSERVİSİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Futbola Karşıyaka altyapısında başlayan Okay Yokuşlu, sırasıyla Altay ve Kayserispor’da oynarken, 2015-16 sezonu başında 2 milyon Euro’ya, Trabzonspor’un yolunu tuttu. Bordo-mavililerde gösterdiği iyi performansla yurt içi ve yurt dışında bir çok kulübün dikkatini çeken başarılı orta saha oyuncusunun bu sezon ayrılması gündeme geldi. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle, elindeki bazı oyuncuları satmak isteyen bordo-mavililer, Okay’ın yurt dışına satışı için 7.5 milyon Euro serbest kalma maddesi koydu.

Yalnız bu rakam yurt içi transferi için geçerli değil. Bu nedenle Trabzonspor yönetimi ile pazarlık masasına oturacak olan siyah-beyazlılar, rakamı aşağı çekmeye çalışacak. Atiba ile sözleşme uzatmayı düşünmeyen Beşiktaş yönetimi, Kanadalı futbolcunun yerine, Okay Yokuşlu’yu monte etmeyi düşünüyor.

Bu sezon 32 maçta bordo-mavili formayı giyen 24 yaşındaki oyuncu 2 gol ve 2 asisti bulunuyor. Genç oyuncu bu zamana kadar 11 kez de A Milli Takım formasını giydi.

(YENİ ŞAFAK)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş okay yokuslu atiba

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