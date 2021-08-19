Beşiktaş'ta Batshuayi ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antreman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, orta şut çalışmasının ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla sona erdi. Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla devam edecek.,

KAYNAK: DHA

FOTOĞRAF: DHA



