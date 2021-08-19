SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta Batshuayi ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ta Batshuayi ilk antrenmanına çıktı

19.08.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlı ekipte yeni transfer Michy Batshuayi, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş'ta Batshuayi ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ta Batshuayi ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antreman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, orta şut çalışmasının ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla sona erdi. Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla devam edecek.,

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe'ye Serdar Dursun'dan kötü haberF.Bahçe'ye Serdar Dursun'dan kötü haber
PARTNERÜstsüz fotoğrafları olay yarattı! Yeniden paylaştıÜstsüz fotoğrafları olay yarattı! Yeniden paylaştı
Süper Lig'den sürpriz talipSüper Lig'den sürpriz talip
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Michy Batshuayi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan "gizli göçmen anlaşması" iddialarına cevap

Erdoğan'dan "gizli göçmen anlaşması" iddialarına cevap

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Ozan Tufan, Premiere Lig'e transfer oldu

Ozan Tufan, Premiere Lig'e transfer oldu

Süper Lig'den Avrupa'ya transfer oldu!

Süper Lig'den Avrupa'ya transfer oldu!

Galatasaray'da Marcao kararı çıktı

Galatasaray'da Marcao kararı çıktı

Galatasaray'a şok! İşte zeminin son hali

Galatasaray'a şok! İşte zeminin son hali

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Galatasaray'dan Marcao açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Takım arkadaşına yumruk attı, kırmızı kart gördü

Takım arkadaşına yumruk attı, kırmızı kart gördü

Canlı yayında kalp krizi geçirdi!

Canlı yayında kalp krizi geçirdi!

Ozan Tufan'ın görüştüğü kulübü açıkladı

Ozan Tufan'ın görüştüğü kulübü açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.