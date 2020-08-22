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Beşiktaş'ta büyük umutlarla transfer edilen Oğuzhan Aydoğan hayal kırıklığı yarattı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.08.2020 17:38 | Son Güncelleme

Siyah-beyazlılarda Divan Kurulu Toplantısı'nda Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, 23 yaşındaki oyuncu Oğuzhan Aydoğan hakkında çarpıcı bilgiler verdi. Peki Oğuzhan Aydoğan kimdir, Beşiktaş'tan kaç para kazandı?

Beşiktaş'ta büyük umutlarla transfer edilen Oğuzhan Aydoğan hayal kırıklığı yarattı

Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, kulübün divan kurulu toplantısında çarpıcı bir açıklama yaptı.

Pandemi nedeniyle dijital ortamda yapılan yılın ikinci divan kurulu toplantısında Urgancılar, sözleşmesi sona eren oyunculardan Oğuzhan Aydoğan'ın hiç oynamadan 1 milyon 750 bin Euro kazanarak, kulüpten ayrıldığını söyledi.

BÜYÜK UMUTLARLA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Urgancılar'ın sözünü ettiği Oğuzhan Aydoğan, geleceğin yıldız adayı olarak, 150 bin Euro karşılığında Borussia Dortmund'dan 2016'da siyah beyazlıların altyapısına transfer edildi. Alman Milli Takımı'nın genç takımlarında forma giyen Aydoğan, iyi bir tekniğe sahip olmasına karşın, büyük umutlarla geldiği Beşiktaş'ın A takımında bir türlü kendine yer bulamadı.

KUPA MAÇINDA OYNAMIŞTI

Sol açık, merkez orta saha ve sağ açıkta forma giyebilen Oğuzhan Aydoğan, 4 yıllık Beşiktaş serüveninde A takım formasını sadece 26 Ocak 2017'de Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda 20 dakika giyebildi. Şenol Güneş, Aydoğan'a sadece 20 dakika süre tanırken, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın 1 dakika bile oynatmadı. Oysa oyuncu Beşiktaş'a geldiğinde şu açıklamayı yapmıştı: "Küçüklüğümden beri Beşiktaşlıyım. Şampiyon takıma geldim kolay olmayacak. Hocalarımdan, ağabeylerimden öğreneceklerim var. Hayırlısı olur inşallah."

4 YILDA 30 DAKİKA OYNADI!

Oğuzhan Aydoğan 4 yıl boyunca Beşiktaş U21 takımı formasını da sadece 26 kez giyerken, 10 gol ve 2 asist kaydetti. 2017-18 sezonunda kiralık gönderildiği Alman Karlsruher'de de sadece 1 maçta; o da sadece 10 dakika forma giyerek, büyük hayal kırıklığı yarattı.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve 23 yaşında olan Oğuzhan Aydoğan, kendine henüz bir kulüp bulabilmiş değil. (Ajansspor)

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