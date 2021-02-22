SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un son durumu

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un son durumu

22.02.2021 16:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un son durumu

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un tedavisi bir hafta daha sürecek. Milli futbolcu, siyah beyazlıların Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 26. haftasını bay geçen Beşiktaş, 27. haftada Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan Cenk Tosun'un tedavisine 1 hafta daha devam edilmesine karar verildi. 29 yaşındaki oyuncu, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un tedavileri tamamlandı. Takımla çalışmalara başlayan iki futbolcu da mücadelede görev yapabilecek.

Sakatlıkları süren Ghezzal ve Montero da bu hafta yok. İki oyuncun bir sonraki hafta Beşiktaş'ın deplasmanda yapacağı Yeni Malatyaspor maçına kadar hazır olmaları planlanıyor.

Cuma günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Boşanıyorlar! Boşanıyorlar!
Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz A Milli oluyorBeşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz A Milli oluyor
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Boupendza'nın bonservis bedeli belli oldu!

Boupendza'nın bonservis bedeli belli oldu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cengiz Ünder bombası!

Cengiz Ünder bombası!

Arsenal'den Mesut Özil için "Uygur Türkleri" açıklaması

Arsenal'den Mesut Özil için "Uygur Türkleri" açıklaması

G.Saray'ın yıldızına Premier Lig'den talip

G.Saray'ın yıldızına Premier Lig'den talip

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un son durumu

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un son durumu

Beşiktaş'ta Dorukhan'ın yerine gelecek isim belli oldu

İşte Beşiktaş'ta Dorukhan'ın yerine gelecek isim

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz A Milli oluyor

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz A Milli oluyor

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un dizinde ödem tespit edildi

Cenk Tosun'un dizinde ödem tespit edildi

Sahanın mutlak hakimi Beşiktaş!

Sahanın mutlak hakimi Beşiktaş!

Beşiktaş'tan Ghezzal ve Rosier atağı

Beşiktaş'tan flaş transfer atağı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.