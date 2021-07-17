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Beşiktaş'ta Ghezzal için Galatasaray tepkisi

17.07.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın kondisyoneri Stefano Marrone, Galatasaray'ın Ghezzal için teklif yapmasının etik dışı olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ta Ghezzal için Galatasaray tepkisi

Beşiktaş'ın kondisyoneri Stefano Marrone, Instagram hesabından Rachid Ghezzal'ın transferi için Galatasaray'ın devreye girmesine tepki gösterdi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Marrone, "Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. İtalya'da öyle bir şey olursa tam etik dışı olduğunu herkes söyler. Yani Juventus önceki sezonda takımda oynayan bir futbolcuyla pazarlık yaparken asla ve asla Milan ya da İnter giremez, ilgilendirmez ve başka teklif edemez! Neden hiç kimse burada bunları söylemiyor? Bir arkadaş bana anlatabilir mi?" şeklinde paylaşım yaptı.

"ÇALHANOĞLU İLE ALAKASI YOK"

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transfer olduğunu hatırlatan bir takipçisine de yanıt veren kondisyoner, "Hakan'la alakası yok. Olayı bilmeden yorum yapmak doğru değil, Milan tamamen Hakan'dan vazgeçti, Donnarumma gibi. Çünkü isteyen fazlaydı. Yani bu konu kapandıktan sonra Inter'den teklif geldi. Bu kadar basit. Hakan'ın bu örnekle alakası yok." dedi.

Beşiktaş'ın son teklifini yaparak beklemeye geçtiği Ghezzal için Galatasaray'ın önde olduğu konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
geçen yıl Mensah ı şike ile elimizden al bu sene Gedson a teklif götür Mustafa Cengiz başkan iken adam beyfendi diye her şeyi yapıyordunuz yok öle artık her türlü pislik yapılacak
Dua edin başkan Rosierden vazgeçti yoksa hepinizi alırdık, kuşlar....
daha bu başlangıç bütün ilgilendiginiz futbolculara teklif yapılacak

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