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Beşiktaş'ta Ghezzal ve Rosier'den transfer açıklaması

16.05.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın başarısında büyük pay sahibi isimler Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, şampiyonluğa ilişkin duygularını aktarırken bitecek kiralık sözleşmeleri sonrası için de açıklamalarda bulundular.

Beşiktaş'ta Ghezzal ve Rosier'den transfer açıklaması

Beşiktaş'ın sezon başında Leicester'dan kiraladığı Rachid Ghezzal ve Sporting'den kiralık gelen Valentin Rosier, sezon sonunda ulaşılan Süper Lig şampiyonluğunda en büyük pay sahibi isimler arasında yer buldular. Şampiyonluk sonrası özel röportajda beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan Ghezzal ve Rosier, takımdaki durumlarına da değindiler.

Beşiktaş'ta kalma isteğini dile getiren Rachid Ghezzal, "Burada çok mutluyum. Beşiktaş'ta devam etme fikri, tamamen pozitif duygularla karşıladığım bir fikir ama bu sadece bana bağlı değil" ifadelerini kullandı.

Başarılı sağ bek Rosier ise, "Benim için de aynı şekilde. Uygun koşullar oluşursa, kulüpler anlaşırlarsa Beşiktaş'ta kalmak isterim. Burada çok mutluyum, gayet memnunum" dedi.

İki oyuncunun açıklamaları şu şekilde:

Rachid Ghezzal

"Yarış son maçın son anına kadar devam etti. Bu yüzden şampiyonluğun keyfi bambaşka bir boyuna çıktı"

"Takıma hemen uyum sağladım, saha içindeki özgürlük ve sorumluluk bana çok iyi hissettirdi. Kendi yeteneklerimi ifade edebileceğim alanı buldum, performansım da beklentimin üzerine çıktı"

"Fransızca konuşanlar olarak Rosier, Nkoudou, Nsakala'ya bir yakınlığım vardı ama Atiba'yı, Oğuzhan'ı ve Dorukhan'ı ayıramam, İtalyanca konuştuğum Adem'i de ayıramam. Takımın tamamında bir uyum vardı"

"Lyon formasıyla Vodafone Park'a ilk çıktığımda şoke olmuştum. Gördüğüm en iyi ambianstı. Bu sezonun can sıkıcı tek tarafı, taraftarsız oynamaktı. Çifte kupayla boğazda kutlama yapmak için sabırsızlanıyoruz"

Valentin Rosier

"Fatih Karagümrük maçından sonra şampiyonluk elimizden kayıp gidecek diye korktum. O maçtan sonra toparlandık, son maçın önemini herkes bize anlattı ve bu sayede iyi bir performans ortaya çıktı"

"Sergen Yalçın; bana başından beri çok güvendi, bu bir oyuncu için çok önemlidir"

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