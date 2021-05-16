Beşiktaş'ta Ghezzal ve Rosier'den transfer açıklaması

Beşiktaş'ın sezon başında Leicester'dan kiraladığı Rachid Ghezzal ve Sporting'den kiralık gelen Valentin Rosier, sezon sonunda ulaşılan Süper Lig şampiyonluğunda en büyük pay sahibi isimler arasında yer buldular. Şampiyonluk sonrası özel röportajda beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan Ghezzal ve Rosier, takımdaki durumlarına da değindiler.

Beşiktaş'ta kalma isteğini dile getiren Rachid Ghezzal, "Burada çok mutluyum. Beşiktaş'ta devam etme fikri, tamamen pozitif duygularla karşıladığım bir fikir ama bu sadece bana bağlı değil" ifadelerini kullandı.

Başarılı sağ bek Rosier ise, "Benim için de aynı şekilde. Uygun koşullar oluşursa, kulüpler anlaşırlarsa Beşiktaş'ta kalmak isterim. Burada çok mutluyum, gayet memnunum" dedi.

İki oyuncunun açıklamaları şu şekilde:

Rachid Ghezzal

"Yarış son maçın son anına kadar devam etti. Bu yüzden şampiyonluğun keyfi bambaşka bir boyuna çıktı"

"Takıma hemen uyum sağladım, saha içindeki özgürlük ve sorumluluk bana çok iyi hissettirdi. Kendi yeteneklerimi ifade edebileceğim alanı buldum, performansım da beklentimin üzerine çıktı"