Beşiktaş'ta Güven Yalçın krizi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Beşiktaş'ta bu sezon sözleşmesi bitecek olan oyuncular baş ağrıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş yönetiminin sözleşme uzatmak için Cyle Larin ile masaya oturmak istemesi sonrası Kanadalı oyuncu bu teklifi geri çevirerek takımdan ayrılmak istediğini iletmişti. Bu gelişmenin ardından Güven Yalçın'da sözleşme uzatma teklifini reddetti.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYOR

Geçen sezon Güven'i İtalya Ligi'ne kiralık olarak götüren menajeri Ersin Akkan'ın gurbetçi oyuncuyu Beşiktaş'ta bırakmaya niyeti yok. Genç oyuncunun menajeri Beşiktaş ile masaya oturmayı reddederek Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüştüğü biliniyor.

