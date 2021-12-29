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Beşiktaş'ta Güven Yalçın krizi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

29.12.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Güven Yalçın hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş yönetiminin sözleşme uzatma talebini reddeden genç oyuncu Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşüyor. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Güven Yalçın krizi! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Güven Yalçın

Güven Yalçın

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta bu sezon sözleşmesi bitecek olan oyuncular baş ağrıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş yönetiminin sözleşme uzatmak için Cyle Larin ile masaya oturmak istemesi sonrası Kanadalı oyuncu bu teklifi geri çevirerek takımdan ayrılmak istediğini iletmişti. Bu gelişmenin ardından Güven Yalçın'da sözleşme uzatma teklifini reddetti.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYOR

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Geçen sezon Güven'i İtalya Ligi'ne kiralık olarak götüren menajeri Ersin Akkan'ın gurbetçi oyuncuyu Beşiktaş'ta bırakmaya niyeti yok. Genç oyuncunun menajeri Beşiktaş ile masaya oturmayı reddederek Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüştüğü biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Güven Yalçın
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